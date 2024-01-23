В Париже прошла акция протеста против Олимпиады под гимн СССР

Активисты французских профсоюзных центров использовали фонограмму гимна Советского Союза в ходе акции у мэрии Парижа против организаторов Олимпийских игр 2024 года. Видео манифестации выложил в соцсеть Х депутат городского совета Орельян Верон.

Поводом для протеста стало намерение организаторов лишить муниципальных работников 10 дней отпуска для внеурочной работы во время Олимпиады.

Профсоюз «Рабочая сила» (FO) и ведущий французский профцентр «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) потребовали повышения зарплат, выплаты единоразовых премий в декабре за работу во время Игр, а также улучшения условий труда.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Играх-2024. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство назвали ворами.