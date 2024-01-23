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Стало известно, какие у Синнера шансы обыграть Джоковича на Australian Open

Экс-теннисист Ольховский: Синнер может обыграть Джоковича

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EDGAR SU/REUTERS

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира АТР в одиночном разряде, игравший в полуфинале Australian Open и бывший шестой ракеткой мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что в полуфинале мужского одиночного разряда турнира этого года, в котором встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и четвертый номер рейтинга итальянец Янник Синнер, не будет явного фаворита.

«Не будет фаворита, и я даже допускаю, что у Синнера есть шанс победить Джоковича при такой игре. Но проигранные Джоковичем сеты не будут иметь никакого значения. Новый матч – это новый матч. Соперники, на мой взгляд, покажут очень хороший теннис», — считает Ольховский.

Янник Синнер в четвертом круге выбил на Australian Open Карена Хачанова, а в матче четвертьфинала также в трех партиях одолел другого россиянина Андрея Рублева. Джокович на той же стадии был сильнее американца Тейлора Фритца, отдав ему один сет. Серб является десятикратным и действующим чемпионом Australian Open, он никогда не проигрывал на этом турнире, если доходил до полуфинала. Синнер во второй раз в карьере вышел в полуфинал турниров «Большого шлема» после прошлогоднего Уимблдона. В личных встречах Джокович впереди со счетом 4-2.

Ранее назвали главную причину поражения Рублева от Синнера.

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