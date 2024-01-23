«Славия» отменила матч со «Слованом» из-за российского клуба

Пражская «Славия» отказалась от матча с братиславским «Слованом» из-за сыгранной товарищеской игры с московским «Динамо» (1:2) на сборе бело-голубых в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба чешского клуба.

«Клуб не планирует подготовительную встречу со «Слованом» из Братиславы», — говорится в сообщении.

По данным портала pravda.sk, руководство «Славии» приняло такое решение, узнав, что «Слован» провел товарищескую встречу с российской командой. Матч был запланировал на 4 февраля и должен был пройти в Праге.

«Слован» и «Славия» входят в высшие футбольные лиги своих стран и неоднократно были чемпионами республик.

«Динамо» после первой части чемпионата России набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодара» на шесть баллов и от петербургского «Зенита» — на четыре.

19 тур РПЛ пройдет в марте. Команда Марцела Лички на своем поле сыграет с московским «Локомотивом».

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