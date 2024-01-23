Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полуфиналист Australian Open объяснил, в чем Синнер сильнее Рублева

Экс-теннисист Ольховский: с Синнером в такой форме очень сложно играть

close
100%
EDGAR SU/REUTERS

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном разряде и бывшая шестая ракетка мира, а также полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о причинах уверенной игры итальянца Янника Синнера, который выиграл все важные очки в четвертьфинале Australian Open против Андрея Рублева, в том числе на брейк-пойнтах на своих подачах и на тай-брейке во второй партии.

«Это и психологическая уверенность, и теннис, который Синнер сейчас показывает. Они совместимы. Когда ты уверен, когда у тебя есть все элементы в арсенале, ты играешь разносторонне, мощно, жестко, непредсказуемо, поэтому с тобой очень сложно играть», — уверен Ольховский.

Синнер обыграл Рублева в трех сетах – 6:4, 7:6(5), 6:3. При этом на тай-брейке во второй партии он уступал со счетом 1-5 с двумя минибрейками, но взял пять розыгрышей подряд и одержал победу, а также по ходу матча он отыграл все восемь брейк-пойнтов, так ни разу и не отдав сопернику свою подачу и дважды выиграв геймы на подаче Рублева.

Ранее обидчика Рублева назвали фаворитом Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами