Полуфиналист Australian Open объяснил, в чем Синнер сильнее Рублева

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном разряде и бывшая шестая ракетка мира, а также полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о причинах уверенной игры итальянца Янника Синнера, который выиграл все важные очки в четвертьфинале Australian Open против Андрея Рублева, в том числе на брейк-пойнтах на своих подачах и на тай-брейке во второй партии.

«Это и психологическая уверенность, и теннис, который Синнер сейчас показывает. Они совместимы. Когда ты уверен, когда у тебя есть все элементы в арсенале, ты играешь разносторонне, мощно, жестко, непредсказуемо, поэтому с тобой очень сложно играть», — уверен Ольховский.

Синнер обыграл Рублева в трех сетах – 6:4, 7:6(5), 6:3. При этом на тай-брейке во второй партии он уступал со счетом 1-5 с двумя минибрейками, но взял пять розыгрышей подряд и одержал победу, а также по ходу матча он отыграл все восемь брейк-пойнтов, так ни разу и не отдав сопернику свою подачу и дважды выиграв геймы на подаче Рублева.

Ранее обидчика Рублева назвали фаворитом Australian Open.