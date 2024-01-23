Рублев нагрубил болельщику во время четвертьфинала на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев нагрубил болельщику во время четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против итальянца Янника Синнера. Об этом сообщает «Лента.ру».

Один из зрителей в последнем гейме крикнул с трибуны: «Андрей, мы знаем, что ты победишь». На это теннисист ответил: «Иди в жопу, пожалуйста». Также он добавил несколько нецензурных слов.

Встреча продлилась 2 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. В полуфинале итальянец сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Рублев проиграл 10-й четвертьфинал турнира Большого шлема из десяти и третий на Australian Open. Также 26-летний россиянин дважды уступал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», один раз на Уимблдоне и четыре раза на US Open.

Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Синнер — четвертое.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее назвали главную причину поражения Рублева от Синнера.