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Названа причина десятого поражения Рублева в четвертьфиналах «Большого шлема»

Экс-теннисист Ольховский: это не Рублев проиграл, а Синнер выиграл

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EDGAR SU/REUTERS

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о четвертьфинальном матче мужского одиночного разряда, в котором итальянец Янник Синнер в трех партиях переиграл Андрея Рублева – 6:3, 7:6(5), 6:4. Специалист считает, что главной причиной поражения россиянина стала классная игра соперника.

«Синнер сейчас великолепен. Не скажу даже, что Андрей проиграл как-то – это Синнер выиграл. Он был просто силен. Он просто здорово отыграл концовку прошлого сезона и сейчас хороший теннис показывает. Очень силен. Ну а поражение на стадии четвертьфинала… Как я уже сказал, итальянец был просто на высоте. По счету Рублев вел на тай-брейке со счетом 5-1, но реальных шансов выиграть сет не было. Четыре из пяти мячей Синнер сыграл просто великолепно», — считает Ольховский.

Поражение в четвертьфинале Australian Open стало для Рублева десятым в десяти поединках на этой стадии турниров «Большого шлема». Он стал первым теннисистом в истории, который проиграл свои первые десять четвертьфиналов на «мейджорах».

Ранее финалист Уимблдона назвал россиянина, способного выиграть турнир «Большого шлема».

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