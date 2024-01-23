Жена Карпина выложила фото в облегающих шортах и топе

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина, опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию из спортзала.

На снимке Карпина позирует в облегающих шортах и топе.

У Дарьи есть дочь Анита от первого брака. С Валерием Карпиным она познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. Чемпионат России отправился на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа.

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