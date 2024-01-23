Российская легкоатлетка Кристина Макаренко сообщила в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее и еще двух спортсменов выгнали со сборов национальной команды за неявку на построение к 8 утра.

Макаренко рассказала, что со сборов команды в Новогорске, где атлеты не проживают на постоянной основе, по той же причине были изгнаны многоборец Арсений Елфимов и барьерист Артем Макаренко.

«Cегодня наши главные cобрали вcех тренеров в манеже и cказали, что мы недоcтойны тут находитьcя, потому что мы не ходим на поcтроение в 8 утра. Я никогда не видела cвоего тренера таким кричащим. Cамое проcтое, что может быть к cпортcменам и тренерам, — это уважение, которого, к cожалению, у нашего руководcтва к нам нет», — написала спортсменка.

26-летняя Макаренко — девятикратная чемпионка России в спринтерском беге. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2014 в эстафете 4х100 метров. Легкоатлетка обладает рекордами России среди девушек до 18 лет на дистанциях 60 и 100 метров.

Ранее российская легкоатлетка показала фото в купальнике.