Названа главная причина поражения Рублева от Синнера в 1/4 финала Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему Андрей Рублев проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале Australian Open. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянского теннисиста, который занимает четвертое место в рейтинге ATP.

«Рублеву не хватило подачи и атакующих приемов. Возможно, он элементарно уставал после таких сумасшедших розыгрышей, которые были в матче с Синнером. В итоге, когда у Андрея были возможности атаковать со второй подачи в нужный момент, у него никак не складывался розыгрыш», — сказала Пивоварова.

Также экс вторая ракетка мира отметила, что у Рублева были шансы перевернуть матч в свою пользу.

«Рублев проиграл в трех сетах, но два из них он мог выиграть. Там пошла просто игра на реакцию, потому что оба показывали невероятные скорости и попадания в линии. Соперники играли уже на инстинктах.

Когда Янник проигрывал 1:5 на тай-брейке во втором сете, они поменялись сторонами, и у итальянца появилось преимущество. Он продолжал атаковать, рисковать, играть в свой теннис, — и эта тактика сработала. Синнер восхищает своей игрой», — сказала Пивоварова.

Ранее Рублева назвали победителем матча против Синнера.