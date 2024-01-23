Тарасова ответила американскому блогеру на критику фигуристки Базылюк

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии РИА Новости ответила американским блогерам Дейву Лизу и Джонатану Байеру, раскритиковавшим чемпионат России по прыжкам.

«Откуда он это знает, почему такое пишет? Мы-то как раз знаем вcе прекраcно, давно работаем c детьми. У них нет таких детей, как у наc. Они c четырех лет уже занимаютcя, в том чиcле cиловыми тренировками. А уж американец это пишет, или еще кто, неважно», — заявила Тарасова.

Лиз в новом выпуске подкаста «The Skating Lesson» задался вопросом, смогут ли кости фигуристки Маргариты Базылюк функционировать после таких прыжков, как на турнире.

12-летняя Базылюк стала победительницей личного турнира у женщин. Она прыгнула каскад из двух четверных сальховов через ойлер. До этого никто из женщин не исполнял каскад из двух четверных прыжков. Однако достижение не будет официально засчитано, поскольку чемпионат России по прыжкам является шоу-турниром.

Победителем чемпионата России 2024 года по прыжкам стала команда Дмитрия Козловского, за которую выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков и Дмитрий Алиев.

Победителями среди пар стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, у мужчин — Арсений Федотов.

Ранее чемпионат Европы без российских фигуристок назвали «стыдобищем».