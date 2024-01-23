Форвард «Спартака» признался, что скучает по детской школе

Нападающий «Спартака» Егор Филин признался, что больше всего скучает по детской школе «Дизель» в Пензе, заявив, что вспоминает те годы с голкипером Петром Кочетковым, который сейчас выступает за «Каролину Харрикейнз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Legalbet.

«По детской школе скучаю больше всего. Последний сезон, по-моему, 2014/2015... Был хороший сезон, заняли второе место по Поволжью. Вспоминаю наш отличный коллектив, много ребят играет на высшем уровне сейчас. Был шанс в финале поиграть, но мы проиграли «Ак Барсу», не хватило трех очков нам», — заявил Филин.

Игрок 19 мая 2023 года подписал двухлетний двухсторонний контракт с московским «Спартаком». Он начал сезон во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в фарм-клубе «Химик» из Воскресенска, а 28 сентября в гостевом матче против «Северстали» (5:3) дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В текущем сезоне в 43 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за столичный клуб нападающий набрал 19 (8+11) очков.

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