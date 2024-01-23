Бывший российский фигурист заявил о предвзятости судей из-за его родины

Бывший российский фигурист Владимир Самойлов, ныне выступающий за Польшу, заявил, что чувствует предвзятость от судей из-за места своего рождения. Его слова приводит Sport24.

«Если брать организаторов, президентов федераций, тимлидеров из других стран, спортсменов, то никакого предвзятого отношения нет. Мое мнение, но в судействе есть. Не только ко мне, но и к некоторым другим спортсменам», — заявил Самойлов.

Фигурист представлял Россию до 2021 года, после чего сменил спортивное гражданство. На чемпионате Европы — 2024 Самойлов занял итоговое восьмое место.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Последним официальным соревнованием, на котором выступили российские фигуристы, стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее чемпионат Европы без российских фигуристок назвали «стыдобищем».