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Боец Чимаев набросился с критикой на главу UFC Уайта из-за титульного боя

Чимаев раскритиковал Уайта, обещавшего ему бой за пояс после победы над Усманом

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https://www. facebook.com/kchimaev

Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что после его победы над представителем Нигерии Камару Усманом ему обещали дать титульный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате, однако глава промоушена Дана Уайт это обещание не сдержал. С этим заявлением боец выступил в эфире канала ESPN MMA.

«И мне не особо понятно, что сейчас происходит. Я слышал, как Дана Уайт сказал: «Я не думаю, что Хамзат следующий в очереди на титул». Это полное дерьмо, чувак. Если ты мне что-то обещаешь, ты должен за это ответить. Я человек, который держит свое слово. Мне все равно, президент это или кто-то вроде короля», — заявил Чимаев.

21 октября Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением.

Всего на счету бойца стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу. Чимаев занимает четвертую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Ранее Чимаев обратился к сыну Кадырова.

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