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Стало известно, за счет чего Медведев может выйти в полуфинал Australian Open

Тренер Каливод заявил, что Медведев умеет проводить хитроумные комбинации

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Tracey Nearmy/Reuters

Заслуженный тренер России Александр Каливод объяснил, за счет чего российский теннисист Даниил Медведев может добиться положительного результата в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачом. Его слова приводит ТАСС.

«Зная росто-весовые и технические показатели Хуркача, безусловно, одним из его аргументов является подача. Медведев умеет варьировать прием подачи, проводить хитроумные комбинации. Если он втянет поляка в свои варианты розыгрыша, то у Медведева будут неплохие шансы, думаю — 60/40», — заявил Каливод.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Медведев закрывает тройку лучших (7555 очков).

Ранее бывшая первая ракетка мира Ренне Стаббс восхитилась Медведевым.

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