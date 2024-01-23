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Российская теннисистка оценила исполнение «Калинки» фанатами на Australian Open

Теннисистка Калинская о песне «Калинка»: не ожидала, это очень позитивно

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская поделилась эмоциями от того, что во время ее матчей на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) фанаты исполняют в ее честь песни «Калинка-малинка» или «Ой цветет калина». Ее слова приводит Sports.ru.

«Обе нравятся, обе веселят. Да, я познакомилась с фанатами и немного пообщалась. Мне очень приятно, что они приходят на каждый матч, поддерживают. Я не ожидала, это очень позитивно», — поделилась спортсменка.

«Калинка» звучала дважды — Калинской против представительницы США Кэти Волынец, а затем — во встрече с американкой Слоан Стивенс.

Калинская стала единственной российской теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Это ее первый выход в четвертьфинал турниров серии «Большого шлема» в карьере. 22 января она обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Калинская 24 января сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Ориентировочное начало матча — 11:15 по московскому времени.

Ранее игрок «Пари НН» Николай Калинский заявил, что гордится своей сестрой, вышедшей в 1/4 финала AO.

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