В чемпионате России по прыжкам не увидели ничего революционного

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская заявила, что не увидела ничего революционного в завершившемся чемпионате России по прыжкам, однако отметила, что большое количество исполненных четверных прыжком становится аргументом в пользу проведения таких состязаний. Ее слова приводит RT.

«Хотя, если чуть приглушить эмоции, придется признать: ничего совсем уж революционного, за исключением уникального каскада «четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов» в исполнении Маргариты Базылюк, турнир не явил», — заявила Вайцеховская.

Победителем чемпионата России 2024 года по прыжкам стала команда Дмитрия Козловского, за которую выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков и Дмитрий Алиев.

Победительницей личного турнира у женщин стала 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк. Победителями среди пар стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, у мужчин — Арсений Федотов.

Ранее чемпионат Европы без российских фигуристок назвали «стыдобищем».