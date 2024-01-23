Тренер «Нефтехимика» раскрыл подробности совершенного на него нападения

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что напавший на него неизвестный мужчина хотел прийти и извиниться перед ним за содеянное. Его слова передает «Матч ТВ».

«Этого парня нашли еще вчера, как я слышал. Сутки уже прошли, а он пока не извинился. Вроде бы собирается это сделать, не знаю. Вроде бы хотел прийти. Но мы пока не виделись, и у меня другой информации нет», — сказал Леонтьев.

20 января стало известно о нападении на Леонтьева. Тренер «Нефтехимика» серьезно не пострадал, ему наложили два шва.

22 января в полиции сообщили о задержании 17-летнего парня по делу о нападении на Леонтьева. Он подтвердил наличие конфликта, который произошел между ним и Леонтьевым на улице.

Леонтьев работает в нижнекамском клубе с 2021 года. Он также известен по работе в саратовском «Кристалле», ижевской «Ижстали», екатеринбургском «Автомобилисте» и владивостокском «Адмирале».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» после 55 матчей, набрав 55 очка, занимает восьмое место в Восточной конференции. Лидирует магнитогорский «Металлург» (78).

Ранее сообщалось, что россиянин из норвежского клуба по бенди был дисквалифицирован за нападение на судью.