Капризов рассказал, как отпраздновал Новый год

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признался, что спокойно отпраздновал Новый год. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Провел праздник со своей девушкой. У нас 31-го была игра, в которой я из-за травмы не участвовал. Посмотрел ее на арене, поехал домой, спокойно посидели. Первого сходил в баню. В общем, провел эти дни очень размеренно. Что же касается 2023-го... Мы вылетели из плей-офф в первом раунде. И начало нового сезона не очень получилось. Так что год в плане хоккея можно оценить так себе», — сказал Капризов.

Капризов перебрался в Америку летом 2020 года. Он подписал двухлетний контракт новичка с «Миннесотой Уайлд». В январе 2021 года состоялся его дебют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Капризов с отрывом является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

23 января Капризов был признан первой звездой недели в НХЛ.

Ранее Капризов объяснил свою неудачную игру в начале сезона.