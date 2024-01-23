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Капризов объяснил свою неудачную игру в начале сезона

Капризов: психовал, когда забить не получалось, — а нужно наслаждаться хоккеем

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов считает, что ему нужно научиться играть стабильнее по ходу сезона. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Может, сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально. Где-то психовал, когда забить не получалось, — а нужно наслаждаться хоккеем. Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчетами», — сказал Капризов.

23 января Капризов был признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин набрал 8 очков (5+3) в четырех матчах.

22 января в игре против «Каролины Харрикейнз» Капризов оформил хет-трик.

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Капризов с отрывом является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года после перехода из ЦСКА.

Ранее тренер «Миннесоты» рассказал, почему ему нравится Капризов.

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