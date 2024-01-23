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Экс вторая ракетка мира объяснила, как Калинской играть следующий матч на Australian Open

Теннисистка Пивоварова призвала Калинскую к вариативности в следующем матче

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от матча Анны Калинской против представительницы Китая Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» Пивоварова назвала сильные стороны китайской спортсменки и объяснила, в какой теннис нужно играть против нее.

«Китаянка очень мотивирована, нацелена на то, чтобы пробиваться в самый топ. У нее хорошая игра, резкие удары, она играет в длину, раскладывает по корту, может накрутить. Против нее я бы играла в более вариативный теннис, потому что китаянки любят играть из одной точки. А когда начинается смена ритма, у них ломается рисунок игры. Но не уверена, что Калинская сможет предложить такой теннис — использовать укороченные, играть косыми ударами с переводами по линии. Фаворитом в данном матче будет китаянка», — полагает Пивоварова.

Калинская единственной из россиянок добралась до четвертьфинала круга Austraslian Open. В четвертом круге она обыграла итальянку Ясмине Паолини 6:4, 6:2.

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