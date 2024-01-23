Экс вторая ракетка мира объяснила, как Калинской играть следующий матч на Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от матча Анны Калинской против представительницы Китая Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» Пивоварова назвала сильные стороны китайской спортсменки и объяснила, в какой теннис нужно играть против нее.

«Китаянка очень мотивирована, нацелена на то, чтобы пробиваться в самый топ. У нее хорошая игра, резкие удары, она играет в длину, раскладывает по корту, может накрутить. Против нее я бы играла в более вариативный теннис, потому что китаянки любят играть из одной точки. А когда начинается смена ритма, у них ломается рисунок игры. Но не уверена, что Калинская сможет предложить такой теннис — использовать укороченные, играть косыми ударами с переводами по линии. Фаворитом в данном матче будет китаянка», — полагает Пивоварова.

Калинская единственной из россиянок добралась до четвертьфинала круга Austraslian Open. В четвертом круге она обыграла итальянку Ясмине Паолини 6:4, 6:2.

Ранее Медведева призвали максимально настроиться на матч с Хуркачем.