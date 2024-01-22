Медведева призвали максимально настроиться на матч с Хуркачем

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от матча четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что Медведев должен настроиться на эту игру не допускать ошибок, как это было в предыдущих матчах.

«Хуркач — серьезный соперник. По сравнению с предыдущими, этот игрок на голову выше. Дане придется максимально настроиться на этот матч, потому что у него были провалы — как, например, против португальца, когда он вел в сете 5:2 с матчболами, но проиграл партию. Ему нужно собраться против Хуркача, у которого очень мощная подача. Если Медведев проиграет свою подачу, может и не сделать обратный брейк.

Также Хуркач плотно играет на задней линии. Не так хорошо двигается, как Даня, поэтому, используя свой прием «за шесть метров», Медведев все-таки может наверстать лидерство в розыгрышах. Он сам в интервью шутил, что прием за шесть метров — его фишка, потому что пока мяч до него долетит, это уже не мощная подача, а обычный форхенд или бэкхенд.

Даня является фаворитом, главное – не допускать провалов, которые были в предыдущих матчах», — заявила Пивоварова.

В четвертьфинале Медведев в четырех сетах взял верх над португальцем Нуну Боргесом – 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Его встреча с Хуркачем состоится в среду, 24 января.

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