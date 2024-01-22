Названа причина успеха Калинской в матче с Паолини на Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира Анастасия Пивоварова прокомментировала победу Анны Калинской над итальянкой Ясмине Паолини в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В беседе с «Газетой.Ru» она заметила, что представительница Италии допустила много ошибок.

«Итальянка не показывала свой лучший теннис, у нее было много достаточно простых ошибок. Она пыталась играть активнее, чем обычно, когда она действует от обороны и играет долгие розыгрыши. А здесь, видимо, подустала, и начались ошибки. Ее сильное качество — втягивать соперниц в розыгрыши и раскладывать их по корту. Но такой игры в этот раз не было, и Калинской было проще. Она молодец, что воспользовалась шансами», — сказала Пивоварова.

Калинская единственной из россиянок добралась до четвертьфинала круга Australian Open. В четвертом круге она обыграла итальянку Ясмине Паолини 6:4, 6:2, следующей соперницей Анны будет представительница Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча Калинской с китайской теннисисткой состоится в среду, 24 января.

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