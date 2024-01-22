Смолова назвали очень умным футболистом

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат оценил игру нападающего бело-голубых Федора Смолова в текущем сезоне. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Мне очень нравится игра Смолова в новом для себя амплуа — на позиции под нападающим. Он нашел себя в этой роли, и у него отлично получается. Личные качества помогли ему адаптироваться на новой позиции. Федор — очень умный, квалифицированный и мастеровитый игрок.

Вполне вероятно, что такая результативность Тюкавина связана в том числе с новым амплуа Смолова. Когда в команде на тебя рассчитывают как на главного нападающего, это придает уверенности, а тут еще плюсом под тобой Смолов играет», — заявил Гранат.

Смолов заключил контракт с «Динамо» в январе 2022 года. Он является воспитанником клуба. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Константин Тюкавин также является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне форвард провел 23 матча, отметившись девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

«Динамо» после 18 туров Российской премьер-лиги идет на третьем месте.

Ранее вратарю лидера РПЛ посоветовали покинуть команду.