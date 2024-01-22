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Вратарю лидера РПЛ посоветовали покинуть команду

Экс-вратарь «Локомотива» Абаев посоветовал Агкацеву уйти из «Краснодара»

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Степан Ноздрев/ТАСС

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев в комментарии Legalbet выразил мнение, что голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву стоит задуматься о своем будущем.

«Учитывая то, что Матвей Сафонов является безоговорочным первым номером «Краснодара» и недавно продлил контракт до 2029 года, второму голкиперу «быков» Станиславу Агкацеву стоит задуматься о своем будущем.

Если у Станислава есть стоящие предложения, то ему стоит их рассмотреть. Например, варианты из РПЛ, в клубы уровнем пониже, чем «Краснодар». Нужно себя пробовать, проявлять, для начала можно попробовать уйти в аренду», — сказал Абаев.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне голкипер провел за «быков» 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей.

Агкацев также является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провел семь матчей и пропустил 11 мячей. 18 января появилась информация, что 22-летним вратарем интересуется «Сочи».

После первой части сезона «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В 19-м туре, который пройдет в марте, подопечные Владимира Ивича сыграют с казанским «Рубином».

Ранее Ловчев назвал футболиста РПЛ, которого взял бы в «Спартак».

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