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Джокович заявил, что его удивили слова Медведева

Теннисист Джокович назвал Медведева человеком с правильными ценностями

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JAIMI JOY/Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что считает российского теннисиста Даниила Медведева человеком с правильными ценностями. Слова серба передает tennisuptodate.com.

«Хочу поблагодарить Даниила за его теплые слова. Он меня удивил. Медведев уже рассказывал эту историю, но я очень ценю то, как он ее рассказал. Я тоже самого лучшего мнения о нем как о человеке, коллеге и одном из моих главных оппонентов за последние пять лет.

Медведев — человек с правильными ценностями. Это правда, что у него отличные отношения с большинством теннисистов, вижу это в раздевалках. Он и его команда прекрасно со всеми общаются», — заявил спортсмен.

Медведев ранее вспомнил, как прилетел на матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии на частном самолете серба, и отметил, что Джокович всегда хорошо к нему относился.

Медведев и Джокович 15 раз встречались на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Серб одержал 10 побед.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее стали известны все пары 1/4 финала Australian Open в женском разряде.

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