Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Валуев назвал Всемирное антидопинговое агентство ворами

Депутат Валуев назвал WADA ворами и заявил, что неразумно платить им взносы

close
100%
State Duma Russia/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что для России неразумно платить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Для нас будет неразумно платить такую большую сумму WADA. Необходимо смотреть соглашение с этой организацией. Россия должна действовать юридически и наши дальнейшие действия должны проходить в суде. Пытается ли WADA нас обокрасть? Они и есть воры и никогда в этом не признаются», — заявил Валуев.

20 января ТАСС сообщило, что WADA рассчитывает получить от России в 2023 году взнос в размере 1 267 023 долларов.

В ноябре 2023 года главный юрист Всемирного антидопингового агентства Росс Венцель сообщил, что организация создала рабочую группу по вопросу отказа России и Белоруссии платить обязательные взносы в 2023 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в МОК заявили, что проведут еще одну проверку россиян перед Олимпиадой.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами