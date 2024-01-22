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Футболист рассказал о главном стереотипе о русских в Сербии

Хавбек «Арсенала» Зуев рассказал про стереотип о русской водке в Сербии

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Телеграм-канал «Александр Зуев»

Футболист тульского «Арсенала» Александр Зуев рассказал в интервью «Матч ТВ» об отношении к россиянам в Сербии.

«В Сербии к русским относятся очень тепло. У них исторически хорошие отношения с русскими. Везде спрашивают, рассказывают какие‑то истории, связанные с Россией.Их главный cтереотип о руccкой культуре — водка. Подшучивают над этим, чаcто употребляют «братушка», ну, и отcюда, конечно же, вопроc: «Братушка, когда водка?» — заявил Зуев.

27-летний полузащитник выступал за ИМТ из Белграда с сентября 2023-го по январь 2024-го. В составе сербского клуба он провел 13 матчей в чемпионате страны и отметился голевой передачей.

Зуев также известен по выступлениям за столичный «Спартак», казанский «Рубин», «Ростов», подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов». В ноябре хавбек дебютировал за сборную Казахстана.

Ранее стал известен состав «Спартака» на Кубок Легенд.

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