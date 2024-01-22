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Названы сильные стороны теннисистки Калинской

Теннисистка Петрова призналась, что ей нравится игра Калинской

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Tracey Nearmy/Reuters

Бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова оценила выступление россиянки Анны Калинской, которая дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии. В комментарии «Газете.Ru» Петрова назвала сильные стороны Калинской.

«Замечательно, что у нас появляются новые имена, и наши спортсменки проходят так далеко на «Большом шлеме». Поздравляю ее с этим результатом. Отмечу, правда, что у нее изначально сетка сложилась так хорошо, что только в четвертом круге она встретилась с сеянной теннисисткой из Италии, и то — только 26-й в посеве.

Мне очень понравилось, как Калинская играла эти матчи и как держалась, у нее была борьба с опытной американкой Слоан Стивенс. Мне, в целом, нравится игра Анны. Она легкая, быстрая, шустрая, хорошо подходит ногами к мячу. У нее резкие, пушечные удары, она очень хорошо раскладывает соперниц и не дает им перехватить инициативу, играет первым номером. Дальше она будет играть с более опытными соперницами, поэтому ей важно собраться и не думать, кто стоит перед ней», — считает Петрова.

В четвертом круге Калинская в двух сетах обыграла итальянку Ясмине Паолини — 6:4, 6:2. До этого россиянка выбила из борьбы американку Слоан Стивенс, Аранчу Рус из Нидерландов и еще одну представительницу США, Кэти Волынец.

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