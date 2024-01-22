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Стало известно, что нужно Медведеву для победы над Хуркачем

Теннисистка Петрова призвала Медведева к концентрации в матче с Хуркачем

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Lisa Leutner/Reuters

Бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем. В комментарии «Газете.Ru» она призвала Медведева сохранять концентрацию до конца.

«В следующей игре Медведеву нужно установить для себя более высокую планку. Он встречается с непростым соперником, который при любой возможности пытается идти на сетку и доигрывать розыгрыш с лёта. Поэтому Дане очень важно хорошо принимать, быть внимательным на своих подачах, чтобы процент первых подач был выше. И играть поближе к задней линии, чтобы не давать Хуркачу возможность занимать позицию у сетки.

Медведев любит играть в такую игру, когда у него есть, куда положить мяч, он замечательно обводит, при этом ему, конечно, нужно быть очень внимательным. Важно хорошо начать матч и держать концентрацию до последнего мяча», — считает Петрова.

На предыдущей стадии Медведев выбил из борьбы португальца Нуну Боргеса, встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Матч Даниила с Хуркачем должен состояться в ночь на среду, 24 января, по московскому времени.

Ранее Петрова заявила, что Боргес отдал все силы в матче с Медведевым.

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