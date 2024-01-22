Бывший вице-президент «Локомотива» считает, что Комбарову рано еще возглавлять «Спартак»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что Дмитрию Комбарову рано работать главным тренером московского «Спартака». Об этом он заявил Legalbet.

«Возглавлять основной «Спартак» Комбарову рановато, а в молодежной команде сможет себя проявить, чего-то добиться и просто понюхать пороху.

Может ли он через пару лет «Спартак» возглавить? Мы можем предполагать все, что угодно. Во-первых, все зависит от акционеров. Во-вторых, главная команда — не поле для экспериментов.

При всем моем уважении к Комбарову, что он спартаковец, но пока надо добиваться результата в других лигах», — сказал Белоус.

В январе 2024 года Комбаров был назначен главным тренером возрожденного «Спартака-2». До этого он тренировал петербургскую «Звезду», выступающую во Второй лиге.

Комбаров прошел школу «Спартака» и «Динамо». С 2005 по 2010 год он выступал за бело-голубых, а с 2010 по 2019 год защищал красно-белые цвета. В составе «Спартака» защитник стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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