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Вяльбе: если россияне поехали бы на ОИ, то стали бы врагами для всей страны

Вяльбе заявила, что ни у кого из россиян нет шансов поехать на ОИ в Париж

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уверена, что никого из российских спортсменов не будет на Олимпийских играх в Париже. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Ой, много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали все, чтобы у наших молодых спортсменов не было никаких шансов. Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны. Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет», — сказала Вяльбе.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпиада в Париже стартует в июле 2024 года.

Ранее боец ММА обвинил США в попытках лишить Россию участия в Олимпиаде.

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