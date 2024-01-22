Вяльбе: если россияне поехали бы на ОИ, то стали бы врагами для всей страны

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уверена, что никого из российских спортсменов не будет на Олимпийских играх в Париже. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Ой, много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали все, чтобы у наших молодых спортсменов не было никаких шансов. Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны. Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет», — сказала Вяльбе.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпиада в Париже стартует в июле 2024 года.

Ранее боец ММА обвинил США в попытках лишить Россию участия в Олимпиаде.