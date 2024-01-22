Единственная российская теннисистка вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини со счетом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут. Россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

В четвертьфинале Калинская сыграет с победителем противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция). Она является единственной представительницей России, оставшейся на турнире в Мельбурне. Турнир в 1/8 финала покинули Мирра Андреева и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Калинская занимает 75-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

Ранее Медведев обыграл Боргеса и вышел в четвертьфинал Australian Open.