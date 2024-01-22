Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Единственная российская теннисистка вышла в четвертьфинал Australian Open

Анна Калинская обыграла Паолини и впервые вышла в четвертьфинал Australian Open

close
100%
REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини со счетом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут. Россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

В четвертьфинале Калинская сыграет с победителем противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция). Она является единственной представительницей России, оставшейся на турнире в Мельбурне. Турнир в 1/8 финала покинули Мирра Андреева и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Калинская занимает 75-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

Ранее Медведев обыграл Боргеса и вышел в четвертьфинал Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами