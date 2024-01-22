Высказавшийся о СВО шахматист рассказал о своем будущем в России

Российский шахматист Андрей Есипенко ответил на вопрос о смене гражданства. Его слова передает «Чемпионат».

«Были разговоры, намеки, но напрямую предложений не было. Серьезно я это никогда не обсуждал, так как не планирую менять федерацию. Я хотел и хочу остаться в России, поэтому разговоры никуда не заходили. Конечно, многие шахматисты сменили федерации. Я не осуждаю их выбор. Они решили так, а я решил по-другому», — сказал Есипенко.

Есипенко в 2022 году поставил подпись в письме Владимиру Путину от 44 шахматистов, которые осудили проведение специальной военной операции (СВО).

В марте 2023 Есипенко принял участие в чемпионате Европы по шахматам, где занял 8-е место из 11.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее шахматист Карякин объяснил, зачем снова собирается в зону СВО.