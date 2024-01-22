Первая ракетка Украины отказалась продолжать матч против Носковой на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась продолжать матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против представительницы Чехии Линды Носковой и покинула турнир.

После третьего гейма украинская спортсменка решила сняться из-за проблем в спине. Теннисистки провели на корте 24 минуты. Все три сыгранных гейма Свитолина проиграла.

В четвертьфинале Australian Open Носкова встретится с еще одной украинской теннисисткой — Даяной Ястремской. В предыдущем круге чешская спортсменка выбила первую ракетку мира — полячку Игу Свентек. Матч завершился победой Носковой со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

На турнире в Мельбурне осталась лишь одна россиянка — Анна Калинская. Она сыграет с Ясмине Паолини (Италия).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Носкова занимает 50-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

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