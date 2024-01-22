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Ковальчук обратился к фанатам после очередного поражения «Спартака»

Игрок «Спартака» Ковальчук обратился к фанатам после поражения от «Ак Барса»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук после поражения команды в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ) от казанского «Ак Барса» обратился к болельщикам. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале красно-белых.

«Мы со своей стороны обещаем, что сделаем все возможное, чтобы начать радовать наших любимых болельщиков как можно скорее. Давайте все вместе! Когда мы едины — мы непобедимы. Всем огромное спасибо», — заявил Ковальчук.

Игра закончилась со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Ковальчук в этом поединке забросил шайбу, которая помогла «Спартаку» перевести игру в овертайм. Для нападающего этот гол стал четвертым в сезоне.

После 55 матчей «Спартак», набрав 70 очков, продолжает находиться на четвертой строчке Западной конференции. Лидирует «Локомотив» (76 очков). «Ак Барс» идет шестым в зоне «Восток» (64 очка).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее уборщицу арены хоккейного «Спартака» избили на рабочем месте.

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