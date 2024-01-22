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Тарасова отметила уникальность чемпионата России по прыжкам

Тарасова: нам показали перспективу развития прыжков в фигурном катании

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что ей очень понравился чемпионат России по прыжкам, отметив уникальность состязания. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Они, как никакие другие, показывают нам перспективу развития прыжков в фигурном катании, а прыжки, как мы знаем, являются основными элементами. Мне понравились все участники, которые предлагали нам посмотреть многооборотные и изумительные комбинации каскада прыжков», — сказала Тарасова.

Победителем чемпионата России 2024 года по прыжкам стала команда Дмитрия Козловского, за которую выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков и Дмитрий Алиев.

Победительницей личного турнира у женщин стала 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк. Победителями среди пар стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, у мужчин — Арсений Федотов.

Ранее стали известны подробности травмы 12-летней фигуристки на ЧР по прыжкам.

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