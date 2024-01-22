Уход Абаскаля отказались называть потерей для «Спартака» и российского футбола

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился размышлениями на тему вероятного ухода испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака» и рассказал, считает ли это потерей. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«У нас частенько могут запускать подобную информацию. Я не вижу смысла уходить в команду, которая вылетит в Первый дивизион. Сказать, что это будет глобальная потеря для «Спартака» нельзя. Поэтому уйдет, значит уйдет, думаю, если Абаскаль уйдет, то ни московский «Спартак», ни российский футбол ничего не потеряют», — сказал Дьяков.

По ходу сезона в СМИ не раз появлялась информация об уходе специалиста в другой клуб. 20 января журналист COPE Cadiz Рубен Лопес в соцсети X сообщил, что Абаскаль возглавит испанский «Кадис».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее тренера «Спартака» Абаскаля назвали хромой уткой.