В ФТР объяснили вылет 16-летней россиянки с Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая покинула Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) на стадии 1/8 финала после поражения от чешской спортсменки Барборы Крейчиковой, провела великопленый турнир. Его слова приводит «Советский спорт».

«Сегодня она провела хорошую игру, но Барбара — давно играющая теннисистка, умная, опытная. Не надо ожидать, что Мирра должна выигрывать каждый матч, такого не бывает. Причина ее сегодняшнего поражения в том, что соперница играла лучше», — заявил Селиваненко.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу спортсменки из Чехии. В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии она сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

16-летняя Андреева впервые сыграла в основной сетке Australian Open. В прошлом сезоне она дошла до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого — на Уимблдоне, до второго — на US Open. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 47-е место.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

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