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Стали известны подробности травмы 12-летней фигуристки на ЧР по прыжкам

12-летняя фигуристка Костылева избежала серьезной травмы руки

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Леночка Костылева/VK

12-летняя фигуристка Елена Костылева избежала серьезной травмы в результате падения в финале командного турнира на чемпионате России по прыжкам. Об этом РИА Новости сообщила мать спортсменки Ирины Костылева.

«Пока все обошлось. Но если будет отек, поедем в травмпункт», — заявила она.

Спортсменка упала, выполняя четверной сальхов, затем она зашла на второй прыжок, который также завершился падением.

Костылева получила за свое выступление 7,80 балла. Во время падения она повредила локоть. Спортсменка обратилась за помощью к медикам, чтобы получить заморозку, однако после падения с тройного лутца смогла завершить выступление. Фигуристка представляла команду Александра Галлямова. Костылева тренируется у Игоря Лютикова.

Костылева завоевала бронзу в личном турнире чемпионата России по прыжкам.

Победителем чемпионата России 2024 года по прыжкам стала команда Дмитрия Козловского, за которую выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков и Дмитрий Алиев.

Ранее Татьяна Тарасова засомневалась, что россиян пустят на турниры после прыжка 12-летней фигуристки.

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