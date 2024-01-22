Стало известно, сколько заработал российский боец, которого раскритиковал глава UFC

Российский боец Мовсар Евлоев получил $166 тыс. за поединок с британцем Арнольдом Алленом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 297 в Торонто (Канада). Об этом сообщает MMA.Metaratings.ru.

В первом поединке главного карда турнира UFC 297, который прошел 21 января, Евлоев победил Аллена единогласным решением судей. В третьем раунде Аллен нанес четыре подряд запрещенных удара коленом в голову, но рефери посчитал их непредумышленными. Поединок прошел в полулегком весе. Соперник российского бойца получил $111 тыс.

После поединка глава UFC Дана Уайт назвал этот бой скучным и заявил, что он испортил настроение всей арене.

29-летний Евлоев провел в смешанных единоборствах (ММА) 18 поединков, каждый из которых завершился победой россиянина. 7 мая 2023 года россиянин одолел в турнире UFC 288 бразильца Диего Лопеса.

В главном поединке вечера американец Шон Стрикленд проиграл южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов. Дю Плесси был признан победителем раздельным решением судей. Счет судейских записок — 48:47, 48:47, 47:48.

Ранее Даня Милохин прошел процедуру кровопускания перед боем с Аджмалом Ханом.