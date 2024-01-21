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Тренер Игнатьев назвал причину, по которой Головин может уйти из «Монако»

Тренер Игнатьев заявил, что Головин может покинуть «Монако»

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Panoramic/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин может попробовать свои силы в более статусном клубе.

По его словам, если летом появится интересное предложение, россиянин может рискнуть и сменить обстановку.

«Головин уже играет в сильном европейском чемпионате, причем в команде, которая представляет цвет французского футбола. Думаю, что у него летом могут появиться какие-либо предложения, и он может принять новый вызов, но с другой стороны менять Монако, где ты уже адаптировался, знаешь и понимаешь свои возможности, знаешь язык... Это непростое решение, но если появятся какие-либо варианты, то почему бы и не попробовать», — заявил Игнатьев.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Головин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 16 матчей, забив пять мячей и отдав три голевые передачи. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен решил продать «Монако».

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