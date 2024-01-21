Аршавин посоветовал «Зениту» приобрести игрока «Локомотива»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о том, что сине-бело-голубые могут на замену Круговому приобрести Наира Тикнизяна («Локомотив»), Дмитрия Скопинцева («Динамо») или Даниила Хлусевича («Спартак»). Его слова передает «Матч ТВ».

«По идее, просто есть понимание, что у «Зенита» ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить. Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в «Зените» уже был. Их называют, потому что «Зенит» больше не может брать иностранцев, уже перебор», — сказал Аршавин.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Тикнизян выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Семак заявил, что «Зениту» не хватает российских игроков.