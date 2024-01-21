Рублева похвалили за моральную стойкость в матче с де Минором

Бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова высказалась о победе россиянина Андрея Рублева над австралийцем Алексом де Минором в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В беседе с «Газетой.Ru» Петрова отметила выдержку Рублева.

«Андрею противостоял очень хороший теннисист. Мне вообще очень нравится стиль игры де Минора и то, как он себя ведет. Было непросто играть в вечернюю сессию на центральном корте, когда вся публика против тебя. Андрей молодец, что смог психологически выстоять, не стал пререкаться со зрителями, а весь остался в игре.

В первом сете он замечательно сделал брейк, во втором соперники шли очень ровно. Невероятный розыгрыш при счете 2:1 вытащил де Минор — он буквально влетал в вышку судьи, в последний момент зацепил мяч и сыграл, обведя столбик сетки, Андрей ничего не мог сделать. Потом они опять шли вровень, де Минор смог взять брейк-пойнт на подаче Рублева и забрал тай-брейк.

Видно было, что физически и психологически Рублев немного просел, выключился в начале третьего сета. Де Минор здесь взял хороший старт, и Андрей был уже в роли догоняющего — и все же он сумел довести дело до тай-брейка. А потом он взял матч в свои руки, потому что понимал в четвертом сете: либо проигрывать, либо играть пятый. Он показал характер, взял четвертый сет, а в пятом начались сложности у де Минора, с судорогами.

Андрей довел пятый сет до победы — отличный результат против очень непростого соперника. Это должно придать ему уверенности», — полагает Петрова.

Рублев обыграл де Минора в пяти сетах — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. В следующем раунде Андрей сыграет с итальянцем Янником Синнером, который, в свою очередь, выбил из борьбы россиянина Карена Хачанова — 6:4, 7:5, 6:3.

Ранее Петрова назвала результат Тимофеевой на Australian Open замечательным.