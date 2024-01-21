Призер ОИ раскрыла причину поражения Андреевой на Australian Open

Российская теннисистка, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова высказалась о поражении 16-летней Мирры Андреевой от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В беседе с «Газетой.Ru» Петрова пояснила, что Крейчикова переиграла юную соперницу, сумев подстроиться под нее по ходу встречи.

«Крейчикова все-таки очень опытная теннисистка. Она постарше, у нее много хороших побед, отличных результатов в Больших шлемах. Она уверена в себе и может что-то предпринять, если игра не складывается, например, по ходу матча она способна подстроиться и поменять тактику.

В первом сете у Мирры очень хорошо получалось обводить соперницу. Крейчикова не доходила до сетки, не занимала свою позицию, и Мирре удавалось ее обвести. Но мне показалось, что даже в первом сете Андреева далековато играла — ей бы стоило подойти поближе к задней линии, чтобы поддавливать соперницу. Поэтому Крейчикова легко двигала Мирру.

А во втором и третьем сетах Крейчикова добавила в свою игру разнообразия и стала действовать очень рвано — и дергала Мирру к сетке, и затем обводила ее, и при первой же возможности шла вперед, быстро перекрывала сеть и занимала хорошую позицию. Она, конечно, великолепно играет с лета. При таком рваном теннисе сопернице очень сложно держать концентрацию — за счет этого Крейчикова и переиграла Андрееву», — считает Петрова.

Андреева проиграла Крейчиковой в трех сетах – 6:4, 3:6, 2:6. В следующем раунде чешская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко.

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