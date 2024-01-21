«Спартак» уступил «Ак Барсу» в матче с шестью заброшенными шайбами

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в серии буллитов переиграл московский «Спартак» 4:3.

Первый период матча завершился результативной ничьей. На дубль Максима Цыплакова казанцы ответили заброшенными шайбами Дмитрия Кагарлицкого и Артема Лукоянова.

Во втором периоде команды заброшенными шайбами не отметились, а в заключительной двадцатиминутке уже казанцы вышли вперед. Отличился Илья Сафонов. Под самый занавес встречи Илья Ковальчук забросил свою четвертую шайбу в сезоне и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время команды сильнейшего не выявили, а в серии буллитов Вадим Шипачев принес «Ак Барсу» победу.

После 55 матчей «Спартак», набрав 70 очков, продолжает находиться на четвертой строчке Западной конференции. Лидирует «Локомотив» (76 очков). «Ак Барс» идет шестым в зоне «Восток» (64 очка).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» разгромил одного из лидеров «Востока» в матче КХЛ.