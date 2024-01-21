Семак заявил, что «Зениту» не хватает российских игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команде нужны российские игроки сразу на несколько позиций. Его слова передает официальный сайт клуба.

«У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока», — сказал Семак.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Также команду Сергея Семака ждет ответный четвертьфинальный матч Кубка России против «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Зенит» нацелился на российского игрока «Локомотива» после ухода Кругового в ЦСКА.