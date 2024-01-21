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Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

Теннисист Рублев обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал Australian Open

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

В матче четвертого круга россиянин встречался с австралийцем Алексом де Минором. Игра продолжалась 4 часа 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

В четвертьфинале Рублев сыграет с Янником Синнером из Италии, который ранее в четвертом круге выбил из борьбы другого российского теннисиста Карена Хачанова.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 26-летний Рублев занимает пятое место, 22-летний Синнер — четвертое.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее 16-летняя Андреева вылетела с Australian Open.

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