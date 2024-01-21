Хоккеист «Салавата Юлаева» установил исторический рекорд КХЛ

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Евгений Бирюков стал первым игроком в истории турнира, достигшим отметки в 1000 проведенных матчей в лиге.

21 января Бирюков вышел на лед в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». После первого периода счет 1:0 в пользу хабаровского клуба.

Большую часть карьеры Бирюков выступал за магнитогорский «Металлург». В 2020 году перешел в «Салават Юлаев». Всего на счету 37-летнего защитника 822 матча в регулярных чемпионатах и 178 матчей в плей‑офф. Бирюков набрал 148 очков (24 шайбы и 124 голевые передачи).

В составе «Магнитки» он дважды выигрывал Кубок Гагарина, а вместе со сборной России завоевал золотую и серебряную медали на чемпионатах мира.

Второе место по количеству сыгранных матчей в Континентальной хоккейной лиге занимает форвард казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев. В его активе 968 матчей в лиге. На третьем месте идет нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков (947 игр).

Ранее стал известен третий участник плей-офф КХЛ.