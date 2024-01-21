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Роналду может пропустить матч против Месси

As: игрок «Аль-Насра» Роналду может пропустить матч против «Интер Майами» Месси

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Global Look Press

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рискует из-за травмы пропустить товарищеский матч против американского клуба «Интер Майами», за который выступает форвард Лионель Месси. Об этом сообщает As со ссылкой на саудовский сайт Arabic Sports.

По его данным, у 38-летнего португальца повреждение икроножной мышцы, на восстановление от которого потребуется как минимум пара недель.

Отмечается, что из-за травмы Роналду может пропустить и тур «Аль-Насра» по Китаю, в рамках которого его команда сыграет с «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого (24 января) и «Ханчжоу Гринтаун» (28 января). Матч с «Интер Майами» пройдет 1 февраля.

Последний раз Роналду играл против Месси в товарищеском матче между французским «Пари Сен-Жермен» и сборной лучших футболистов саудовских клубов «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» в январе 2023 года. В той игре Роналду забил дважды, а Месси отличился один раз. Встреча завершилась победой французской команды со счетом 5:4.

Ранее Роналду заявил, что больше не верит в «Золотой мяч».

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