Роналду заявил, что больше не верит в «Золотой мяч»

Футболист саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что «Золотой мяч» и премия The Best от Международной федерации футбола (ФИФА) теряют авторитет. Его слова передает Record.

«Золотой мяч» и премия The Best от ФИФА теряют авторитет и доверие. Это не значит, что Месси не заслужил эти призы. Но я больше не верю в эти награды. Просто есть факты и цифры, которые не врут. Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году. Потому что есть объективные цифры», — заявил португалец.

Действующим обладателем «Золотого мяча» и премии The Best является форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

В начале января 38-летний Роналду выиграл награду имени легендарного Диего Марадоны. Он получит приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. Португалец записал на свой счет 54 гола.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Роналду рассказал, когда закончит карьеру.